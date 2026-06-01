Fête de la musique fête de la place Hadigny-les-Verrières samedi 20 juin 2026.

Hadigny-les-Verrières

Fête de la musique fête de la place

Place du Château Hadigny-les-Verrières Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

De 16h à 18h place aux jeux (animations diverses autour des jeux de société), 18h à 21 h marché artisanal et producteurs locaux, 19h 21h00 pace à l’apéro (jeux de dés, fléchettes, cartes… et pour finir La place fête la musique de 21h à 24h00.. karaoké, DJ..

Nous vous proposons un accès à un barbecue pour vous laisser profiter de votre soirée.

Buvette de 17h00 à 24h00Tout public

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Place du Château Hadigny-les-Verrières 88330 Vosges Grand Est +33 6 32 13 38 66

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English :

From 4:00 p.m. to 6:00 p.m.: Game time (various activities centered around board games), 6:00 PM to 9:00 PM: artisanal market and local producers, 7:00 PM to 9:00 PM: happy hour (dice games, darts, cards… and to finish up, La Place Fête la Musique from 9:00 PM to midnight… karaoke, DJ…

We’re offering access to a barbecue so you can enjoy your evening.

Refreshments available from 5:00 PM to midnight

L’événement Fête de la musique fête de la place Hadigny-les-Verrières a été mis à jour le 2026-06-13 par OT EPINAL ET SA REGION