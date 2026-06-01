Fête de la musique, feu de la Saint Jean Sarlande
Fête de la musique, feu de la Saint Jean Sarlande samedi 20 juin 2026.
Sarlande
Fête de la musique, feu de la Saint Jean
Stade de foot Sarlande Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée grillades, fête de la musique et embrasement du bucher.
Buvette, tombola. .
Stade de foot Sarlande 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 79 46 79
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English : Fête de la musique, feu de la Saint Jean
L’événement Fête de la musique, feu de la Saint Jean Sarlande a été mis à jour le 2026-06-13 par Isle-Auvézère