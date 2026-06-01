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Fête de la musique, feu de la Saint Jean Sarlande

Fête de la musique, feu de la Saint Jean Sarlande

Fête de la musique, feu de la Saint Jean Sarlande samedi 20 juin 2026.

Adresse : Stade de foot

Ville : 24270 Sarlande

Département : Dordogne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Sarlande

Fête de la musique, feu de la Saint Jean

Stade de foot Sarlande Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Soirée grillades, fête de la musique et embrasement du bucher.
Buvette, tombola.   .

Stade de foot Sarlande 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 79 46 79 

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English : Fête de la musique, feu de la Saint Jean

L’événement Fête de la musique, feu de la Saint Jean Sarlande a été mis à jour le 2026-06-13 par Isle-Auvézère