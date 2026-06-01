Fête de la musique, feu de la Saint Jean Sarlande samedi 20 juin 2026.

Sarlande

Fête de la musique, feu de la Saint Jean

Stade de foot Sarlande Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée grillades, fête de la musique et embrasement du bucher.

Buvette, tombola. .

Stade de foot Sarlande 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 79 46 79

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English : Fête de la musique, feu de la Saint Jean

L’événement Fête de la musique, feu de la Saint Jean Sarlande a été mis à jour le 2026-06-13 par Isle-Auvézère