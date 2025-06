Fête de la musique – Flamanville 21 juin 2025 19:00

Manche

Fête de la musique 1 Chasse de la Houe Flamanville Manche

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Au Sémaphore, Bistrot Côtier, en première partie de soirée on reçoit les WATER BEARS ! Ils sont quatre, ils nous arrivent tout droit du calvados, avec un répertoire de reprises rock/ pop rock des années 70 aux années 2000… LET’S ROCK.

On continue la soirée avec ROSKÖ (Afrodisiac Hifi Cherbourg City Rockers).

Un collectionneur de disques et avant tout un passionné de musiques. Il jouera sur ordinateur un set éclectique et exotique explorant le baile funk, l’afrobeat et l’electro disco, et sûrement un peu plus !

Flamanville 50340 Manche Normandie +33 2 33 03 64 21 societe.calicoco@gmail.com

English : Fête de la musique

At Le Sémaphore, Bistrot Côtier, we welcome WATER BEARS for the first part of the evening! The four of them come straight from Calvados, with a repertoire of rock/pop rock covers from the 70s to the 2000s? LET?S ROCK.

The evening continues with ROSKÖ (Afrodisiac Hifi Cherbourg City Rockers).

A record collector and above all a music enthusiast. He’ll be playing an eclectic, exotic computer-based set exploring baile funk, afrobeat and electro disco, and surely a little more!

German :

Im Küstenbistro Sémaphore sind im ersten Teil des Abends die WATER BEARS zu Gast! Sie sind zu viert und kommen direkt aus dem Calvados, mit einem Repertoire an Rock-/Pop-Rock-Covern von den 70ern bis in die 2000er Jahre? LET?S ROCK.

Der Abend geht weiter mit ROSKÖ (Afrodisiac Hifi Cherbourg City Rockers).

Er ist ein Plattensammler und vor allem ein Musikliebhaber. Er wird auf dem Computer ein eklektisches und exotisches Set spielen, das Baile Funk, Afrobeat und Electro Disco erforscht und sicher noch ein bisschen mehr!

Italiano :

Nella prima parte della serata a Le Sémaphore, Bistrot Côtier, accogliamo i WATER BEARS! Sono in quattro, direttamente dal Calvados, con un repertorio di cover rock/pop rock dagli anni ’70 agli anni 2000? LET’S ROCK.

La serata prosegue con ROSKÖ (Afrodisiac Hifi Cherbourg City Rockers).

È un collezionista di dischi e soprattutto un amante della musica. Suonerà un set eclettico ed esotico al computer, esplorando il baile funk, l’afrobeat e l’electro disco, e probabilmente anche qualcosa di più!

Espanol :

En la primera parte de la velada en Le Sémaphore, Bistrot Côtier, ¡damos la bienvenida a los WATER BEARS! Son cuatro, venidos directamente de Calvados, con un repertorio de versiones de rock/pop rock de los años 70 a los 2000? A ROCAR.

La velada continúa con ROSKÖ (Afrodisiac Hifi Cherbourg City Rockers).

Es coleccionista de discos y, sobre todo, melómano. Tocará un set ecléctico y exótico en el ordenador, explorando el baile funk, el afrobeat y el electro disco, ¡y probablemente un poco más!

L’événement Fête de la musique Flamanville a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Cotentin La Hague