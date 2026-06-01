Flocques

Fête de la musique

Place de Flocques Flocques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Groupes live DJ Zumba Transformistes et plein d’autres surprises.

Restauration et buvette sur place. .

Place de Flocques Flocques 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 39 77 36

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Flocques a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers