Pyrénées-Orientales

FÊTE DE LA MUSIQUE Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-21 12:00:00

fin : 2025-06-21 23:30:00

2025-06-21

7 scènes, 12 groupes, 100 raisons de danser…

Rendez-vous le 21 juin pour une soirée festive et conviviale au cœur de la ville.

La musique s’invite partout à Font-Romeu !

Avenue Emmanuel Brousse

Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

7 stages, 12 bands, 100 reasons to dance?

Join us on June 21 for a festive, convivial evening in the heart of the town.

Music is everywhere in Font-Romeu!

German :

7 Bühnen, 12 Bands, 100 Gründe zu tanzen?

Wir treffen uns am 21. Juni zu einem festlichen und geselligen Abend im Herzen der Stadt.

Die Musik ist überall in Font-Romeu zu hören!

Italiano :

7 palchi, 12 band, 100 motivi per ballare?

Unitevi a noi il 21 giugno per una serata festosa e conviviale nel cuore della città.

La musica è ovunque a Font-Romeu!

Espanol :

7 escenarios, 12 grupos, 100 razones para bailar..

Acompáñenos el 21 de junio en una velada festiva y distendida en el corazón de la ciudad.

En Font-Romeu, la música está en todas partes

