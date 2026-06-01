Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Musique Fontaine-Étoupefour Fontaine-Étoupefour

Fête de la Musique Fontaine-Étoupefour Fontaine-Étoupefour vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 17 Rue Guillaume le Conquérant

Ville : 14790 Fontaine-Étoupefour

Département : Calvados

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Fontaine-Étoupefour

Fête de la Musique Fontaine-Étoupefour

17 Rue Guillaume le Conquérant Fontaine-Étoupefour Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Fête de la Musique Fontaine-Étoupefour Vendredi 19 juin de 19h à 23h
Fête de la Musique Fontaine-Étoupefour Vendredi 19 juin de 19h à 23h face à l’Aérobar   .

17 Rue Guillaume le Conquérant Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 73 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique Fontaine-Étoupefour

Fête de la Musique Fontaine-Étoupefour Friday 19 June from 7pm to 11pm

L’événement Fête de la Musique Fontaine-Étoupefour Fontaine-Étoupefour a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme

À voir aussi à Fontaine-Étoupefour (Calvados)