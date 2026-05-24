Fontenay-sur-Loing

Fête de la musique

Fontenay-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique

Venez célébrer la musique et l’été à Fontenay-sur-Loing avec Musique en fête ! Tandem & co et un DJ viendront animer votre soirée ! .

Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire mairie.fontenaysurloing@wanadoo.fr

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Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-24 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS