Fête de la musique Frouard 21 juin 2025 16:00

Meurthe-et-Moselle

Fête de la musique 99 avenue de la Libération Frouard Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 16:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Concerts, animations & convivialité à l’Espace Ermitage avec l’école de musique, les Intrépides et leurs invités !Tout public

99 avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 23 05

English :

Concerts, entertainment and fun at Espace Ermitage with the music school, Les Intrépides and their guests!

German :

Konzerte, Unterhaltung & Geselligkeit im Espace Ermitage mit der Musikschule, den Intrépides und ihren Gästen!

Italiano :

Concerti, animazione e divertimento all’Espace Ermitage con la scuola di musica Les Intrépides e i loro ospiti!

Espanol :

Conciertos, animaciones y diversión en el Espace Ermitage con la escuela de música Les Intrépides y sus invitados

