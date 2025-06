Fête de la Musique Gannat 21 juin 2025 18:00

Allier

Fête de la Musique Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 00:00:00

Date(s) :

2025-06-21

La Fête de la Musique à Gannat, c’est le 21 juin ! Concerts en plein air, artistes locaux, ambiance festive et conviviale dans toute la ville. Venez vibrer au rythme des musiques variées et partager un moment inoubliable en famille ou entre amis !

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50 mairie@xn--villegannat-pf3f.fr

English :

The Fête de la Musique in Gannat takes place on June 21! Open-air concerts, local artists and a festive, convivial atmosphere all over town. Come and vibrate to the rhythm of a variety of music and share an unforgettable moment with family and friends!

German :

Die Fête de la Musique in Gannat findet am 21. Juni statt! Open-Air-Konzerte, lokale Künstler, festliche und gesellige Atmosphäre in der ganzen Stadt. Lassen Sie sich vom Rhythmus der verschiedenen Musikrichtungen mitreißen und erleben Sie einen unvergesslichen Moment mit der Familie oder mit Freunden!

Italiano :

La Festa della Musica di Gannat si svolge il 21 giugno! Concerti all’aperto, artisti locali e un’atmosfera festosa e amichevole in tutta la città. Venite a godervi il ritmo di una vasta gamma di musica e condividete un momento indimenticabile con la famiglia e gli amici!

Espanol :

La Fiesta de la Música de Gannat se celebra el 21 de junio Conciertos al aire libre, artistas locales y un ambiente festivo y acogedor por toda la ciudad. Venga a disfrutar al ritmo de un amplio abanico musical y comparta un momento inolvidable con su familia y amigos

L’événement Fête de la Musique Gannat a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule