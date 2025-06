Fête de la musique – impasse du stade Garnat-sur-Engièvre 22 juin 2025 14:30

Allier

Fête de la musique impasse du stade Salle polyvalente Garnat-sur-Engièvre Allier

Début : 2025-06-22 14:30:00

fin : 2025-06-22 20:30:00

2025-06-22

Fête de la musique 2025 venez (re)découvrir groupes, chorales et musiciens locaux.

impasse du stade Salle polyvalente

Garnat-sur-Engièvre 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 10 94

English :

Fête de la musique 2025: come and (re)discover local bands, choirs and musicians.

German :

Fête de la musique 2025: Entdecken Sie lokale Bands, Chöre und Musiker (neu).

Italiano :

Festa della musica 2025: venite a (ri)scoprire band, cori e musicisti locali.

Espanol :

Fiesta de la música 2025: venga a (re)descubrir a los grupos, coros y músicos locales.

