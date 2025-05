FÊTE DE LA MUSIQUE – Gignac, 14 juin 2025 07:00, Gignac.

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE Gignac Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Profitez de ce moment convivial et festif avec 3 scènes et 12 groupes qui animeront votre soirée en centre-ville

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 83 17 03 79

English :

Enjoy this convivial and festive event with 3 stages and 12 bands to liven up your evening in the city center

German :

Genießen Sie diesen geselligen und festlichen Moment mit 3 Bühnen und 12 Bands, die Ihren Abend im Stadtzentrum gestalten werden

Italiano :

Approfittate di questa occasione amichevole e festosa con 3 palchi e 12 band per animare la vostra serata nel centro della città

Espanol :

Aproveche al máximo esta ocasión festiva y amistosa con 3 escenarios y 12 bandas para animar su velada en el centro de la ciudad

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Gignac a été mis à jour le 2025-05-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT