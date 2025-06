Fête de la musique – Gisors 21 juin 2025 19:30

Eure

Fête de la musique 6 Rue Dauphine Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:30:00

fin : 2025-06-21 22:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Venez partager un moment de convivialité lors d’un karaoké spécial fête de la musique.

Un menu spécial vous est concocté pour l’occasion plancha de la mer, salade fraîcheur, brochette de fruits, une boisson comprise (verre de rosé, eau ou soda).

6 Rue Dauphine

Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 08 91 08 46 animtavil@gmail.com

English : Fête de la musique

Come and share a moment of conviviality at a special Fête de la Musique karaoke.

A special menu has been concocted for the occasion: seafood plancha, fresh salad, fruit brochette, one drink included (glass of rosé, water or soda).

German :

Genießen Sie einen geselligen Moment bei einem speziellen Karaoke zum Musikfest.

Ein spezielles Menü wird für diesen Anlass zusammengestellt: Meeresplancha, frischer Salat, Obstspieße, ein Getränk inklusive (ein Glas Rosé, Wasser oder Soda).

Italiano :

Venite a condividere un momento di convivialità con uno speciale karaoke da festival musicale.

Per l’occasione è stato preparato un menu speciale: plancha di frutti di mare, insalata fresca, kebab di frutta e una bevanda inclusa (bicchiere di rosé, acqua o bibita).

Espanol :

Venga a compartir un momento de convivencia en un karaoke especial del festival de música.

Se ha preparado un menú especial para la ocasión: plancha de marisco, ensalada fresca, brocheta de frutas y bebida incluida (copa de rosado, agua o refresco).

L’événement Fête de la musique Gisors a été mis à jour le 2025-06-13 par Vexin Normand Tourisme