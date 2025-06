Fête de la Musique – Gisors 21 juin 2025 19:00

Eure

Fête de la Musique Centre-ville et Parc du Château Gisors Eure

Tarif : – –

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

2025-06-21

Pour la Fête de la Musique, les rues de Gisors vont résonner de tous les styles concerts, groupes locaux, musiciens amateurs et professionnels. Une ambiance festive et chaleureuse vous attend tout au long de la soirée. Une grande scène vous accueillera sur la place des Carmélites, point central de cette édition 2025.

Centre-ville et Parc du Château

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90 culturel@mairie-gisors.fr

English : Fête de la Musique

For the Fête de la Musique, the streets of Gisors will resound with all styles of music: concerts, local groups, amateur and professional musicians. A warm, festive atmosphere awaits you throughout the evening. A large stage will welcome you on the Place des Carmélites, the focal point of this 2025 edition.

German :

Anlässlich der Fête de la Musique werden die Straßen von Gisors von allen Stilrichtungen widerhallen: Konzerte, lokale Bands, Amateur- und Profimusiker. Den ganzen Abend über erwartet Sie eine festliche und herzliche Atmosphäre. Eine große Bühne empfängt Sie auf dem Place des Carmélites, dem zentralen Punkt der diesjährigen Ausgabe 2025.

Italiano :

In occasione della Fête de la Musique, le strade di Gisors risuoneranno di tutti i tipi di musica: concerti, gruppi locali, musicisti amatoriali e professionisti. Un’atmosfera calda e festosa vi attende per tutta la serata. Un grande palco vi accoglierà sulla Place des Carmélites, punto focale di questa edizione 2025.

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Música, las calles de Gisors resonarán con todo tipo de música: conciertos, grupos locales, músicos aficionados y profesionales. Un ambiente cálido y festivo le espera durante toda la velada. Un gran escenario le acogerá en la plaza de los Carmelitas, centro neurálgico de esta 2025 edición.

