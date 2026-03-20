Fête de la Musique Les Cabanes Flottantes Givrauval

Fête de la Musique

Les Cabanes Flottantes D966 Givrauval Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de la fête de la musique, nous organisons une manifestation sur notre site des Cabanes Flottantes, ouvert à tout public.

Plusieurs concerts tout genre musical, du rock à la variété française et international.

Buvette et petite restauration sur place.

Parking sur place, accès PMR.Tout public

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Les Cabanes Flottantes D966 Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 25 54 26 04 les.cabanes.flottantes@orange.fr

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English :

On the occasion of the Fête de la Musique, we’re organizing an event at our Cabanes Flottantes site, open to the public.

Several concerts of all musical genres, from rock to French and international variety.

Refreshments and snacks on site.

On-site parking, PRM access.

L’événement Fête de la Musique Givrauval a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SUD MEUSE