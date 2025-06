Fête de la Musique Gondreville – rue du Château des Princes Gondreville 21 juin 2025 19:00

Meurthe-et-Moselle

Fête de la Musique Gondreville rue du Château des Princes Halle de la Mairie Gondreville Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 23:59:00

2025-06-21

Le Comité des Fêtes vous invite sous la halle de la Mairie pour la Fête de la Musique.

Chacun pourra profiter de son style favori entre le Sly Old Fox (Jazz, Bossa, Blues) de 19h à 20h, le Honeymoon (Rock, folk, chansons françaises) de 20h à 22h et DJ Lo Tropical Disco Night de 22h à 1h !

Buvette et restauration sur place.Tout public

rue du Château des Princes Halle de la Mairie

Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est comitedesfetes.gondreville@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes invites you to the town hall for the Fête de la Musique.

Everyone will be able to enjoy their favorite style between Sly Old Fox (Jazz, Bossa, Blues) from 7pm to 8pm, Honeymoon (Rock, folk, French songs) from 8pm to 10pm and DJ Lo Tropical Disco Night from 10pm to 1am!

Refreshments and catering on site.

German :

Das Festkomitee lädt Sie in die Rathaushalle zur Fête de la Musique ein.

Jeder kann seinen Lieblingsstil genießen zwischen Sly Old Fox (Jazz, Bossa, Blues) von 19:00 bis 20:00 Uhr, Honeymoon (Rock, Folk, französische Chansons) von 20:00 bis 22:00 Uhr und DJ Lo Tropical Disco Night von 22:00 bis 1:00 Uhr!

Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

Il Comitato delle Feste vi invita in municipio per la Festa della Musica.

Tutti potranno godere del loro stile preferito tra Sly Old Fox (Jazz, Bossa, Blues) dalle 19.00 alle 20.00, Honeymoon (Rock, folk, canzoni francesi) dalle 20.00 alle 22.00 e DJ Lo Tropical Disco Night dalle 22.00 all’1.00!

Rinfreschi e catering in loco.

Espanol :

El Comité des Fêtes le invita al ayuntamiento para la Fête de la Musique.

¡Todo el mundo podrá disfrutar de su estilo favorito entre Sly Old Fox (Jazz, Bossa, Blues) de 19:00 a 20:00, Honeymoon (Rock, folk, canciones francesas) de 20:00 a 22:00 y DJ Lo Tropical Disco Night de 22:00 a 1:00!

Refrescos y catering in situ.

