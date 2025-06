FÊTE DE LA MUSIQUE GRABELS – Grabels 21 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE GRABELS Place de la Fontaine Grabels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

La fête de la musique est de retour samedi 21 juin 2025 à Grabels, l’occasion de descendre dans les rues, chanter, danser et découvrir gratuitement des groupes de musique amateurs ou confirmés !

La fête de la musique est de retour samedi 21 juin 2025 à Grabels, l’occasion de descendre dans les rues, chanter, danser et découvrir gratuitement des groupes de musique amateurs ou confirmés !

Pour cette nouvelle édition, la ville de Grabels a multiplié les rendez-vous, les lieux et les horaires !

Que vous soyez fan de pop rock, de country, de Soul, de Funk ou de musique du monde il y en aura pour tous les goûts !

Place de la Fontaine

à partir de 18h30

Quetzalcoatl

L’Oiseau Vert

Damien larivière

Église de Grabels

à partir de 16h30

École de musique municipale

à partir de 18h

Ensemble musical baroque

Place Jean Jaurès

à partir de 16h30

École de musique municipale

Any Road Playlist

DJ Olam

Place Pablo Neruda

à partir de 16h30

Jef (Jean-François)

Marlene Swing Trio

Entrée libre / restauration sur place ! .

Place de la Fontaine

Grabels 34790 Hérault Occitanie +33 4 67 10 41 00

English :

The fête de la musique returns to Grabels on Saturday, June 21, 2025, giving you the chance to take to the streets, sing, dance and discover amateur and established music groups for free!

German :

Am Samstag, den 21. Juni 2025, findet in Grabels wieder das Musikfest statt, eine Gelegenheit, in die Straßen zu gehen, zu singen, zu tanzen und kostenlos Amateur- oder etablierte Musikgruppen zu entdecken!

Italiano :

La fête de la musique torna a Grabels sabato 21 giugno 2025, dandovi la possibilità di scendere in strada, cantare, ballare e scoprire gruppi musicali amatoriali e affermati gratuitamente!

Espanol :

La fiesta de la música vuelve a Grabels el sábado 21 de junio de 2025, para que salga a la calle, cante, baile y descubra gratuitamente grupos musicales aficionados y consagrados

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE GRABELS Grabels a été mis à jour le 2025-06-13 par 34 OT MONTPELLIER