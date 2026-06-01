Grabels

FÊTE DE LA MUSIQUE GRABELS

Place de la Fontaine Grabels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une soirée festive, gratuite et ouverte à tous, quatre lieux, quatre 4 ambiances au Jardin du presbytère , place Pablo Neruda, place Jean Jaurès et l’église de Grabels

Une soirée festive, gratuite et ouverte à tous, quatre lieux, quatre 4 ambiances au Jardin du presbytère , place Pablo Neruda, place Jean Jaurès et l’église de Grabels

Programme complet en ligne .

Place de la Fontaine Grabels 34790 Hérault Occitanie +33 4 67 10 41 00

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English : FÊTE DE LA MUSIQUE GRABELS

A festive evening, free and open to all, four venues, four 4 atmospheres: Jardin du presbytère, Place Pablo Neruda, Place Jean Jaurès and the Grabels church

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE GRABELS Grabels a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT MONTPELLIER