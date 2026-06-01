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Fête de la musique Griselles

Fête de la musique Griselles

Fête de la musique Griselles dimanche 21 juin 2026.

Ville : 45210 Griselles

Département : Loiret

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Griselles

Fête de la musique

Griselles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique
Profitez de cette belle journée d’été pour célébrer la musique à Griselles ! Soirée animée par DJ DJIM. Restauration sur place   .

Griselles 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

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English :

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Griselles a été mis à jour le 2026-06-16 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS