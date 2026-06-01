Griselles

Fête de la musique

Griselles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique

Profitez de cette belle journée d’été pour célébrer la musique à Griselles ! Soirée animée par DJ DJIM. Restauration sur place .

Griselles 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Griselles a été mis à jour le 2026-06-16 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS