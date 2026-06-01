Fête de la musique Griselles
Fête de la musique Griselles dimanche 21 juin 2026.
Griselles
Fête de la musique
Griselles Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique
Profitez de cette belle journée d’été pour célébrer la musique à Griselles ! Soirée animée par DJ DJIM. Restauration sur place .
Griselles 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Griselles a été mis à jour le 2026-06-16 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS