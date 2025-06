Fête de la musique Place du Champ-au-Roy Guingamp 21 juin 2025 11:00

Côtes-d’Armor

Fête de la musique Place du Champ-au-Roy Jardin Public du Commandant Billot Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-06-21 11:00:00

fin : 2025-06-21 00:00:00

2025-06-21

La Fête de la Musique revient à Guingamp ! Rejoignez-nous dans toute la ville, il y en aura pour tous les goûts ! Les lieux le centre-ville, le Kassa bar’h, Chez Dorian, Au P’tit Bonheur, la Prairie Traouzac’h et le Jardin Public. Et au programme Orchestre d’Harmonie de Guingamp // Chorale de la Basilique Notre-Dame de Bon Secours // Bagad et Cercle Celtique de Guingamp // l’École de Musique // Teck trio (Jazz manouche) // Safara (Musique du monde) // Cotton Phil’s (Blues) // Simon Scardanelli (Folk-rock) // Fortyswitch (Rock) // BADD659 (Rock/Pop-rock) // Fanfare Los Trognos Coulos // Melmor (Punk hardcore/Violon trad’) // Queen tête (chants à danser) // Duo indo-celtique // DJ set // École de musique de GPA // Les sœurs Guelou // Les Américains du désert // ’Ndiaz // DJ Miss Blue. .

Place du Champ-au-Roy Jardin Public du Commandant Billot

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

