FÊTE DE LA MUSIQUE GUINGUETTE SELVA – Lodève, 21 juin 2025 07:00, Lodève.

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE GUINGUETTE SELVA Avenue du Général de Gaulle Lodève Hérault

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Djefola & ses percussions, vous feront vous remuer !

Puis, Klezta puisant sa source dans la musique klezmer, vous proposera une visite guidée de la Grèce à la Turquie en passant par le Maroc et les Balkans. Et enfin, Sète Sabia un groupe de percussions vous fera danser au son d’un répertoire constitué en majorité de rythmes empruntés au maracatu, manifestation culturelle et artistique de la région du Nordeste du Brésil mené par Souad Bensa.

Fêtons la musique ensemble ! .

Avenue du Général de Gaulle

Lodève 34700 Hérault Occitanie ggmm34700@gmail.com

English :

Djefola & her percussion will get you moving!

Klezta, with its roots in klezmer music, will take you on a guided tour from Greece to Turkey, via Morocco and the Balkans. And finally, Sète Sabia, a percussion group, will have you dancing to the sound of a repertoire made up mainly of Brazilian rhythms.

German :

Djefola und seine Perkussion werden Sie in Bewegung bringen!

Klezta, das seine Wurzeln in der Klezmermusik hat, bietet Ihnen eine geführte Tour von Griechenland über Marokko und den Balkan bis in die Türkei. Sète Sabia, eine Perkussionsgruppe, bringt Sie mit ihrem Repertoire, das hauptsächlich aus brasilianischen Rhythmen besteht, zum Tanzen.

Italiano :

Djefola e le sue percussioni vi faranno muovere!

I Klezta, che affondano le loro radici nella musica klezmer, vi accompagneranno in una visita guidata in Grecia, Turchia, Marocco e Balcani. Infine, i Sète Sabia, un gruppo di percussionisti, vi faranno ballare al suono di un repertorio composto principalmente da ritmi brasiliani.

Espanol :

Djefola y su percusión te harán mover el esqueleto

Klezta, cuyas raíces se encuentran en la música klezmer, le llevará en un viaje guiado por Grecia, Turquía, Marruecos y los Balcanes. Por último, el grupo de percusión Sète Sabia le hará bailar al son de un repertorio compuesto principalmente por ritmos brasileños.

