Fête de la musique – Gundershoffen 21 juin 2025 16:00

Bas-Rhin

Fête de la musique 1 chemin de la Scierie Gundershoffen Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-06-21 16:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Venez fêter le début de l’été en musique à la Mironde ! Au programme initiation aux danses traditionnelles, concert de la chorale Carya qui interprétera des chants populaires européens et un bal traditionnel. Restauration avec tartes flambées sur place.

1 chemin de la Scierie

Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 33 61 10 contact@lamironde.fr

English :

Come and celebrate the start of summer with music at La Mironde! On the program: initiation to traditional dances, a concert by the Carya choir performing European folk songs, and a traditional ball. Catering with tartes flambées on site.

German :

Feiern Sie den Sommeranfang mit Musik in der Mironde! Auf dem Programm stehen: Einführung in traditionelle Tänze, ein Konzert des Chors Carya mit europäischen Volksliedern und ein traditioneller Ball. Verpflegung mit Flammkuchen vor Ort.

Italiano :

Venite a festeggiare l’inizio dell’estate con la musica a La Mironde! In programma: un’introduzione alle danze tradizionali, un concerto del coro Carya con canzoni popolari europee e una danza tradizionale. Catering con crostate flambées sul posto.

Espanol :

Celebre el comienzo del verano con música en La Mironde Programa: iniciación a los bailes tradicionales, concierto del coro Carya con canciones populares europeas y baile tradicional. Catering con tartas flambeadas in situ.

