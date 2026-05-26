Fête de la Musique Haegen
Fête de la Musique Haegen samedi 20 juin 2026.
Haegen
Fête de la Musique
2 rue Saint-Gall Haegen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’ASC BROTSCH organise la Fête de la musique de HAEGEN au stade de foot. .
2 rue Saint-Gall Haegen 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 10 71 remi.suss@free.fr
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English :
L’événement Fête de la Musique Haegen a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région