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Fête de la Musique Haegen

Fête de la Musique Haegen samedi 20 juin 2026.

Adresse : 2 rue Saint-Gall

Ville : 67700 Haegen

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Haegen

Fête de la Musique

2 rue Saint-Gall Haegen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’ASC BROTSCH organise la Fête de la musique de HAEGEN au stade de foot.   .

2 rue Saint-Gall Haegen 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 10 71  remi.suss@free.fr

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English :

L’événement Fête de la Musique Haegen a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région