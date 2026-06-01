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Fête de la Musique Hallignicourt Hallignicourt

Fête de la Musique Hallignicourt Hallignicourt samedi 27 juin 2026.

Adresse : Hallignicourt

Ville : 52100 Hallignicourt

Département : Haute-Marne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Hallignicourt

Fête de la Musique Hallignicourt

Hallignicourt Hallignicourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Tout public
Fête de la Musique Hallignicourt
Retrouvez le concert du groupe Shi-Fu-Mi à 21h
Buvette sur place.   .

Hallignicourt Hallignicourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 20 62 

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English :

L’événement Fête de la Musique Hallignicourt Hallignicourt a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne