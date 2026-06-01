Fête de la Musique Hallignicourt Hallignicourt
Fête de la Musique Hallignicourt Hallignicourt samedi 27 juin 2026.
Hallignicourt
Fête de la Musique Hallignicourt
Hallignicourt Hallignicourt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Tout public
Fête de la Musique Hallignicourt
Retrouvez le concert du groupe Shi-Fu-Mi à 21h
Buvette sur place. .
Hallignicourt Hallignicourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 20 62
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English :
L’événement Fête de la Musique Hallignicourt Hallignicourt a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne