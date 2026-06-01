Hallignicourt

Fête de la Musique Hallignicourt

Hallignicourt Hallignicourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Fête de la Musique Hallignicourt

Retrouvez le concert du groupe Shi-Fu-Mi à 21h

Buvette sur place. .

Hallignicourt Hallignicourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 20 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Musique Hallignicourt Hallignicourt a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne