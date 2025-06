Fête de la musique Hartmannswiller – Hartmannswiller 28 juin 2025 19:30

Haut-Rhin

Fête de la musique Hartmannswiller 2 rue Holder Hartmannswiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28 19:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

À Hartmannswiller, la Fête de la Musique s’anime avec le Big Band Junior et le RR Big Band pour une soirée jazzy et festive. Tartes flambées sur place, réservables jusqu’au 24 juin. En intérieur ou extérieur selon la météo. Ambiance garantie !

L’École de Musique de Hartmannswiller vous invite à sa Fête de la Musique, pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et du swing ! L’ensemble junior ouvrira les festivités avec le Big Band Junior, suivi du RR Big Band pour prolonger l’ambiance jazzy et festive jusqu’à la tombée de la nuit.

Selon la météo, la soirée se déroulera en extérieur ou à l’intérieur, dans une atmosphère conviviale. Et pour combler les gourmands, une petite restauration sera proposée sur place, avec notamment de savoureuses tartes flambées.

Vous pouvez réserver vos tartes flambées à l’avance (jusqu’au 24 juin) !

– Tarte flambée classique 7,50 €

– Tarte flambée gratinée 8 €

Réservation ici https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7q1SGiuIZyAoLiKsxT30WBGzlZqpPxzE2jXyDLk7swXgRXA/viewform?pli=1

Musique, convivialité et plaisirs alsaciens tous les ingrédients sont réunis pour une belle soirée à partager ! 0 .

2 rue Holder

Hartmannswiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 73 15 mairie.hartmannswiller@wanadoo.fr

English :

In Hartmannswiller, the Fête de la Musique comes to life with the Big Band Junior and the RR Big Band for a jazzy, festive evening. Tart flambées on site, bookable until June 24. Indoors or outdoors, weather permitting. Atmosphere guaranteed!

German :

In Hartmannswiller wird die Fête de la Musique mit der Junior Big Band und der RR Big Band für einen jazzigen und festlichen Abend belebt. Flammkuchen vor Ort, buchbar bis zum 24. Juni. Je nach Wetterlage drinnen oder draußen. Garantierte Stimmung!

Italiano :

A Hartmannswiller, la Fête de la Musique si anima con la Big Band Junior e la RR Big Band per una serata jazz e festosa. Crostate flambées sul posto, prenotabili fino al 24 giugno. All’interno o all’aperto, tempo permettendo. Atmosfera garantita!

Espanol :

En Hartmannswiller, la Fiesta de la Música se anima con la Big Band Junior y la RR Big Band para una velada jazzística y festiva. Tarta flambeada in situ, con reserva previa hasta el 24 de junio. En el interior o al aire libre, si el tiempo lo permite. Ambiente garantizado

L’événement Fête de la musique Hartmannswiller Hartmannswiller a été mis à jour le 2025-06-15 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller