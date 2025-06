Fête de la musique Sur le Parvis du Musée Hauts de Bienne 21 juin 2025 16:30

Jura

Fête de la musique Sur le Parvis du Musée Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura

Début : 2025-06-21 16:30:00

2025-06-21

La Ville de Morez vous donne rendez-vous pour une Fête de la Musique 2025 qui s’annonce plus festive que jamais, avec une programmation continue de 16h30 à minuit !

Cette édition sera marquée par une succession ininterrompue de concerts et d’animations musicales.

Aucun temps mort des groupes et artistes de tous horizons se succéderont sur le parvis du Musée, pour un voyage sonore allant de la pop revisitée aux rythmes africains, en passant par des reprises des années 80/90 et la musique orchestrale.

16h30-17h15 CASSY (Reprise pop)

17h30-18h15 UMM (Union Musicale Morézienne)

18h30-19h École de Musique Intercommunale Haut-Jura Arcade

19h15-20h MOREZ’ON (Chorale)

20h15-21h FAGABA (Danse et Musique Africaine)

21h15-22h30 JUPITER 8.0 (Reprises années 80/90)

22h30-00h DJ Gérald Bègue

Le Comité des Œuvres Sociales assurera la buvette et une petite restauration sur place pour accompagner la fête, à partir de 17h30.

Une programmation dense, une ambiance en continu Morez vous attend pour célébrer la musique comme il se doit !

Entrée libre Venez nombreux ! .

Sur le Parvis du Musée Place Jean Jaurès

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 62 53 mcretin@mairie-morez.fr

English : Fête de la musique

German : Fête de la musique

