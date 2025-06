Fête de la musique – Château d’Hausen (actuelle mairie) Hombourg-Haut 20 juin 2025 18:00

Moselle

Fête de la musique Château d'Hausen (actuelle mairie) 17 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Fête de la musique sur le parvis du Château d’Hausen Animation DJ, The Voice Trio, Texas Spirit se succèderont toute la soirée. Restauration et buvette sur place. Organisée par la ville de Hombourg-Haut en partenariat avec le centre social Acces. Entrée libre.Tout public

Château d’Hausen (actuelle mairie) 17 rue de Metz

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est

English :

Fête de la musique on the Château d’Hausen forecourt: DJ entertainment, The Voice Trio, Texas Spirit all evening long. Catering and refreshments on site. Organized by the town of Hombourg-Haut in partnership with the Acces social center. Free admission.

German :

Fête de la musique auf dem Vorplatz des Schlosses Hausen: DJ-Animation, The Voice Trio, Texas Spirit wechseln sich den ganzen Abend über ab. Restauration und Getränke vor Ort. Organisiert von der Stadt Hombourg-Haut in Partnerschaft mit dem Sozialzentrum Acces. Freier Eintritt.

Italiano :

Festa della musica sul piazzale dello Château d’Hausen: animazione con DJ, The Voice Trio, Texas Spirit per tutta la sera. Catering e rinfreschi in loco. Organizzata dalla città di Hombourg-Haut in collaborazione con il centro sociale Acces. Ingresso libero.

Espanol :

Fiesta de la música en la explanada del castillo de Hausen: DJ, The Voice Trio, Texas Spirit durante toda la velada. Catering y refrescos in situ. Organizada por la ciudad de Hombourg-Haut en colaboración con el centro social Acces. Entrada gratuita.

