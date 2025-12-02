Fête de la musique Horbourg-Wihr

Fête de la musique

rue de Fortschwihr Horbourg-Wihr Haut-Rhin

Dimanche 2026-06-21 14:00:00

2026-06-21 20:00:00

2026-06-21

Cet événement promet une journée riche en musique, convivialité et bonne humeur, le tout dans un cadre sympathique et chaleureux.

Les concerts gratuits permettent la célébration de la musique vivante pour tous et par tous. Curiosité, spontanéité et diversité des genres musicaux rythment cette journée particulière. A 10h cérémonie Oeucuménique à la salle des fêtes de Wihr, suivra notre apéro musical, notre déjeuner enchantant et les différents groupes à partir de 14H00.

Cet événement convivial, ouvert à toutes et tous, met à l’honneur les musiciens locaux et la diversité musicale dans une ambiance chaleureuse et familiale. .

This event promises a day of music, conviviality and good humor, all in a warm and friendly setting.

