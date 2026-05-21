Houssen

Fête de la musique

Houssen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique Petite restauration sur place

Venez profiter d’une soirée musicale et festive à l’occasion de la Fête de la musique !

Du bruit des notes, du soleil et de la danse.br>

Venez nombreux partagez un moment convivial Petite restauration. .

Houssen 68125 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 11 85 accueil@mairie-houssen.fr

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English :

Fête de la musique Light refreshments on site

L’événement Fête de la musique Houssen a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Colmar