Fête de la musique Houssen
Fête de la musique Houssen samedi 20 juin 2026.
Houssen
Fête de la musique
Houssen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique Petite restauration sur place
Venez profiter d’une soirée musicale et festive à l’occasion de la Fête de la musique !
Du bruit des notes, du soleil et de la danse.br>
Venez nombreux partagez un moment convivial Petite restauration. .
Houssen 68125 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 11 85 accueil@mairie-houssen.fr
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English :
Fête de la musique Light refreshments on site
L’événement Fête de la musique Houssen a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Colmar
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