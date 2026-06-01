Fête de la musique Hudimesnil samedi 20 juin 2026.

Hudimesnil

Fête de la musique

Les étangs Hudimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

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Les étangs Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 62 09 mairie.hudimesnil@wanadoo.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Hudimesnil a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer