Fête de la musique Hudimesnil
Fête de la musique Hudimesnil samedi 20 juin 2026.
Hudimesnil
Fête de la musique
Les étangs Hudimesnil Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
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Les étangs Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 62 09 mairie.hudimesnil@wanadoo.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Hudimesnil a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer