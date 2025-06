Fête de la musique – Hurtigheim 21 juin 2025 18:30

Bas-Rhin

Fête de la musique Place de la Liberté Hurtigheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

2025-06-21

L’ASCS de Hurtigheim vous donne rendez-vous sur la place de la liberté pour la fête de la musique. Concert de l’école de musique, des groupes pop-rock Spin Off 67 et Kardinal. Buvette et restauration sur place tartes flambées, planchettes apéro et cornets de knacks. Bonne ambiance et convivialité assurée. 0 .

Place de la Liberté

Hurtigheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 43 62 38 ascshurtigheim@gmail.com

