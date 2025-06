Fête de la musique – Square René Ronconi (face à la mairie) Hussigny-Godbrange 21 juin 2025 18:30

Meurthe-et-Moselle

Fête de la musique Square René Ronconi (face à la mairie) Rue Pasteur Hussigny-Godbrange Meurthe-et-Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Samedi 2025-06-21 18:30:00

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 18:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Fête de la musique avec la participation de L’Harmonie Municipale « La Fraternelle », Pierre Cersosimo, WithHearts, SphèresS et Vaponi.

Buvette et petite restauration.Tout public

0 .

Square René Ronconi (face à la mairie) Rue Pasteur

Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 40 16

English :

Music festival with the participation of L’Harmonie Municipale « La Fraternelle », Pierre Cersosimo, WithHearts, SphèresS and Vaponi.

Refreshments and snacks.

German :

Musikfest mit der Teilnahme von L’Harmonie Municipale « La Fraternelle », Pierre Cersosimo, WithHearts, SphèresS und Vaponi.

Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

Festival musicale con la partecipazione di L’Harmonie Municipale « La Fraternelle », Pierre Cersosimo, WithHearts, SphèresS e Vaponi.

Bar e snack per rifocillarsi.

Espanol :

Festival de música con la participación de L’Harmonie Municipale « La Fraternelle », Pierre Cersosimo, WithHearts, SphèresS y Vaponi.

Bar de refrescos y aperitivos.

