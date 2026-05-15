Imling

Fête de la musique

Rue de l’étang stade de football Imling Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Célébrez la musique avec 4 groupes d’artistes ! Au programme DJ Fred & Enzo, Iriko, What’s Up, et Les Batz. Buvette et petite restauration sur place. Renseignements par téléphone.Tout public

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Rue de l’étang stade de football Imling 57400 Moselle Grand Est +33 6 08 61 19 93 interassig@gmail.com

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English :

Celebrate music with 4 groups of artists! On the program: DJ Fred & Enzo, Iriko, What’s Up, and Les Batz. Refreshments and snacks on site. Information by phone.

L’événement Fête de la musique Imling a été mis à jour le 2026-05-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG