Fête de la musique Jardin d’Ô Saint-Jean-d’Angély 21 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Fête de la musique Jardin d’Ô Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Concert au jardin d’ô dans le cadre de la fête de la musique.

Avenue de Marennes

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18

English :

Concert at the Jardin d’ô as part of the Fête de la Musique.

German :

Konzert im Jardin d’ô im Rahmen der Fête de la Musique.

Italiano :

Concerto al Jardin d’ô nell’ambito della Fête de la Musique.

Espanol :

Concierto en el Jardin d’ô en el marco de la Fête de la Musique.

