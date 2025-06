Fête de la musique Jenzat 21 juin 2025 07:00

Allier

Fête de la musique Maison de la Tour Jenzat Allier

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Jenzat en Fête de la Musique ! Jérôme et son Orchestre vous donnent rendez-vous à la Maison de la Tour. Snack, buvette !

Maison de la Tour

Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 81 79 27 comitedesfetesjenzat@gmail.com

English :

Jenzat in Fête de la Musique! Jérôme and his Orchestra welcome you to the Maison de la Tour. Snacks and refreshments!

German :

Jenzat in Fête de la Musique! Jérôme und sein Orchester laden Sie zum Treffen im Maison de la Tour ein. Snacks, Getränke!

Italiano :

Jenzat alla Festa della Musica! Jérôme e la sua orchestra suoneranno alla Maison de la Tour. Merenda e rinfresco!

Espanol :

¡Jenzat en la Fiesta de la Música! Jérôme y su orquesta tocarán en la Maison de la Tour. ¡Aperitivos y refrescos!

