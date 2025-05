FÊTE DE LA MUSIQUE JUVIGNAC – Juvignac, 21 juin 2025 07:00, Juvignac.

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE JUVIGNAC Place du Soleil Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Juvignac célèbre la musique et l’arrivée de l’été

La place du Soleil se transformera en scène partagée, ouverte aux groupes amateurs et à tous les chanteurs et musiciens passionnés.

L’occasion idéale d’applaudir au micro ou derrière un instrument nos vedettes venues de Juvignac ou de tout près, de fredonner des mélodies connues ou de danser en plein air !

Le + grignotez et trinquez sur place !

Les commerçants de la place du Soleil vous proposeront mets et boissons, à partager en famille ou entre amis.

20h-minuit

Place du Soleil

Entrée libre

Tout public .

Place du Soleil

Juvignac 34990 Hérault Occitanie culture@juvignac.fr

English :

Juvignac celebrates music and the arrival of summer

The Place du Soleil will be transformed into a shared stage, open to amateur groups and all passionate singers and musicians.

German :

Juvignac feiert die Musik und die Ankunft des Sommers

Der Place du Soleil wird sich in eine gemeinsame Bühne verwandeln, die Amateurgruppen und allen begeisterten Sängern und Musikern offen steht.

Italiano :

Juvignac celebra la musica e l’arrivo dell’estate

La Place du Soleil si trasformerà in un palcoscenico condiviso, aperto a gruppi amatoriali e a tutti gli appassionati cantanti e musicisti.

Espanol :

Juvignac celebra la música y la llegada del verano

La Place du Soleil se transformará en un escenario compartido, abierto a los grupos de aficionados y a todos los cantantes y músicos apasionados.

