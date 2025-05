Fête de la Musique karaoké géant en plein air ! – Le Cloître Marseille 13e Arrondissement, 21 juin 2025 18:30, Marseille 13e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique karaoké géant en plein air ! Samedi 21 juin 2025 de 18h30 à 23h30. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 23:30:00

2025-06-21

Venez fêter la musique au Cloître avec un karaoké géant à ciel ouvert !



Dans une ambiance guinguette, sous les palmiers, choisissez la chanson que vous souhaitez interpréter parmi une large playlist et chantez, dansez, riez entre ami·es ou en famille.



Le restaurant Les Jardins du Cloître vous propose des assiettes de street-food du Monde façon bistronomique autour du brasero.



Venez, vous allez vous régaler !



Entrée gratuite

Restauration sur place

Réservation possible au AU 04 91 12 29 42 .

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 12 29 42 contact@lecloitre13.fr

English :

Celebrate music at the Cloître with a giant open-air karaoke! In a guinguette atmosphere, under the palm trees, choose the song you’d like to perform from a large playlist and sing, dance and laugh along with friends and family.

German :

Feiern Sie die Musik im Kloster mit einem riesigen Karaoke unter freiem Himmel! In einer Guinguette-Atmosphäre unter Palmen wählen Sie aus einer umfangreichen Playlist das Lied aus, das Sie vortragen möchten, und singen, tanzen und lachen Sie mit Freunden oder der Familie.

Italiano :

Venite a festeggiare la musica al Cloître con un gigantesco karaoke all’aperto! In un’atmosfera da guinguette, sotto le palme, scegliete la canzone che volete eseguire da un’ampia playlist e cantate, ballate e ridete insieme ad amici e familiari.

Espanol :

¡Venga a celebrar la música en el Cloître con un karaoke gigante al aire libre! En un ambiente guinguette, bajo las palmeras, elija la canción que quiera interpretar de entre una gran lista de reproducción y cante, baile y ría junto a sus amigos y familiares.

L’événement Fête de la Musique karaoké géant en plein air ! Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille