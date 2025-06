Fête de la musique – Kaysersberg Vignoble 20 juin 2025 14:00

Haut-Rhin

Fête de la musique Dans les rues Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-06-20 14:00:00

fin : 2025-06-21 15:30:00

2025-06-20

2025-06-21

Vendredi dans les rues et places différents artistes et groupes vont animer musicalement la ville toute la soirée. Samedi après-midi concert de deux écoles de musique.

Kaysersberg Vignoble fête la musique !

Au programme:

Vendredi 20 juin

• Ensemble Celtic de l’école de musique de la vallée de Kaysersberg place de la mairie

• Addict Music / rock années 80 19h devant le Badhus

• Duo Luck / folk 19h devant le restaurant Au Lion d’Or

• Retrock/ rock 19h à la Brasserie Bisaiguë

• KDM / rock, reggae 20h devant le Crédit Mutuel

• Sunset / rock, variété française 20h devant la Mairie

• Gérard Kopp / guitare voix 19h A la Porte Haute

• Juu Hp / DJ electro 21h Brasserie Bisaiguë

Rappel en raison des animations, la rue du Général de Gaulle sera en zone piétonne vendredi 20 juin de 13h30 à 23h30.

Samedi 21 juin

• 14h les élèves de l’école de musique de la vallée de Kaysersberg et de Sélestat avec un concert autour du ukulélé parvis de la maison culturelle 0 .



Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Friday in the streets and squares, various artists and groups will provide musical entertainment throughout the evening. Saturday afternoon: concert by two music schools.

German :

Am Freitag werden in den Straßen und auf den Plätzen verschiedene Künstler und Gruppen den ganzen Abend lang die Stadt musikalisch beleben. Samstagnachmittag Konzert von zwei Musikschulen.

Italiano :

Venerdì, le strade e le piazze saranno animate dalla musica di diversi artisti e gruppi per tutta la sera. Sabato pomeriggio: concerto di due scuole di musica.

Espanol :

El viernes, las calles y plazas se animarán con la música de diversos artistas y grupos durante toda la velada. Sábado por la tarde: concierto de dos escuelas de música.

L’événement Fête de la musique Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-06-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg