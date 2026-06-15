Fête de la musique La Bouillie
Fête de la musique La Bouillie samedi 4 juillet 2026.
La Bouillie
Fête de la musique
Salle des fêtes La Bouillie Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Plusieurs groupes de danses et DJ. Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes La Bouillie 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 51 68
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English :
L’événement Fête de la musique La Bouillie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor