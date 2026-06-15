Fête de la musique La Bouillie samedi 4 juillet 2026.

La Bouillie

Fête de la musique

Salle des fêtes La Bouillie Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Plusieurs groupes de danses et DJ. Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes La Bouillie 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 51 68

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English :

L’événement Fête de la musique La Bouillie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor