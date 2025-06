Fête de la Musique – La Ciotat 21 juin 2025 07:00

L’édition 2025 de la Fête de la Musique réserve de belles surprises avec la participation de groupes reconnus et ravira tous les mélomanes. Tous les styles musicaux seront représentés.

La Fête de la Musique sera l’occasion de découvrir une quarantaine de groupes locaux répartis sur 17 scènes de la ville.

Programmation riche et variée.



Port vieux quai Ganteaume

18h En Bonne Compagnie Les Maîtres Chanteurs Variétés françaises et internationales

19h30 Almost Rock, cover

21h Bop En Stock feat Dominique Jazz

22h30 Phénix, Maison Ritt Pop rock, variété



Escalier de l’église Port vieux

19h Mmad Jazz 4tet Jazz standard, bossa nova

20h30 Komdab Rock

21h30 Amandine et Jérôme Pop rock, variété

22h30 Sunburst Pop rock

23h45 Baia Joia Batucada



Quai François Mitterrand

17h-18h Sur les barquettes des Calfats de l’Escalet avec les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie.



Rond-point des Messageries Maritimes

18h30 Mandihy Danses africaines et doumdoum, danse percussions

19h Lorem Ipsum Soul funk

20h30 One Again Reprises rock

22h30 Paintotal Pop rock



Place de l’Escalet Sous la grue

19h Alegria De Triana Flamenco, sévillanes, chant guitare

20h Keep On Pop rock

21h30 Eye On U Pop rock

22h30 Shake Pop rock



Place Sadi Carnot

11h Orchestre d’Harmonie de La Ciotat et Chorale Citharista Classique, variété

16h Maison Ritt La Folle Équipe Tous styles

18h Escolo De La Ribo Répertoire provençal et variété

19h30 Mélody-Show avec Henry Melosi Variétés françaises des années 60 à nos jours et Antoine Santiago Variétés, rock français

21h30 Académie Des Étoiles Variétés françaises et internationales



Place Évariste Gras

19h30 Gamajo Pop, rock

21h Nearby Resident Pop, variétés françaises

22h15 Placides Animés Chansons françaises, rock français



Parvis du musée

20h DJ Anthony Musique ambiance



Place Gambetta

19h Chorale Chœur A Cœur Variétés françaises



Esplanade Langlois

19h DJ Qook Afrobeats, house

20h Evi avec Balatira Musique actuelle

21h30 Four Of Us Pop, rock

23h DJ Qook Afrobeats, house



Plage des Capucins

18h30 MJB 13 Matagots Jazz Band Jazz, funk, pop, rock

20h A.N.A & Lart Sanam Électro

21h Baia Joia Batucada

21h45 Ka Project Artist Rap, variétés



Place Toche

17h-minuit Sing And Shine Crew Pop, rock, variétés françaises et internationales et Broken Arms Pop, rock



Place du Théâtre

Conservatoire de musique et d’art dramatique Zino Francescatti

10h-19h Journée portes ouvertes

Cours, présentation des différents instruments par les enseignants et concerts des élèves dans les salles du conservatoire et sur la place du Théâtre. Stand de l’association des parents d’élèves APECC.

14h30-17h Stand de lutherie avec Marcello Zerilli

Concerts dans l’auditorium

13h Les trompettistes

13h20 L’ensemble à vent

13h45 l’ensemble des saxophonistes

14h Chœur enfants

14h30 Les cordes

15h Le théâtre

15h30 Les guitaristes

16h Les pianistes

16h30 Concert des lauréats du conservatoire

17h15 L’orchestre du conservatoire

Concerts sur la place du Théâtre

13h Ensemble éveil et initiation chorale

13h30-14h15 Le jazz

15h-15h30 La chorale enfants

16h15-16h35 Les percussions



Square Bouissou

18h30 Nadine Kuhm, Maison Ritt Classique, variétés

20h30 Chorale Vocaliz Variétés

21h30 The Brothers / KLS Variétés, dance



Place Esquiros

A partir de 19h30 Dysonnants Standards de jazz international .

Port Vieux, Centre Ville, Bord de Mer

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

English :

The 2025 edition of the World Music Day will be full of surprises, with the participation of well-known groups, and will delight all music lovers. All musical styles will be represented.

German :

Die Ausgabe 2025 der Musikfestival hält mit der Teilnahme bekannter Bands einige Überraschungen bereit und wird alle Musikliebhaber begeistern. Alle musikalischen Stilrichtungen werden vertreten sein.

Italiano :

L’edizione 2025 della Festa della Musica sarà ricca di sorprese, con la partecipazione di gruppi famosi, e farà la gioia di tutti gli amanti della musica. Saranno rappresentati tutti gli stili musicali.

Espanol :

La edición 2025 de la Fiesta de la Música estará llena de sorpresas, con la participación de grupos de renombre, y hará las delicias de todos los melómanos. Estarán representados todos los estilos musicales.

