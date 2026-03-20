Fête de la musique La Ferté-Bernard

Fête de la musique La Ferté-Bernard dimanche 21 juin 2026.

Fête de la musique

Devant la Mediatheque La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

venez participer à la fête de la musique .   .

Devant la Mediatheque La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 84 57 89 64 

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L’événement Fête de la musique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-18 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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