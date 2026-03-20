Fête de la musique La Ferté-Bernard
Fête de la musique La Ferté-Bernard dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique
Devant la Mediatheque La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
venez participer à la fête de la musique . .
Devant la Mediatheque La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 84 57 89 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la musique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-18 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude