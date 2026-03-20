Fête de la musique

Devant la Mediatheque La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

venez participer à la fête de la musique . .

Devant la Mediatheque La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 84 57 89 64

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English :

L’événement Fête de la musique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-18 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude