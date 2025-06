Fête de la musique – La Ferté-Vidame 21 juin 2025 18:00

Eure-et-Loir

Fête de la musique La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Les musiciens fertois seront présents pour cette joyeuse fête de la musique. Buvette et restauration sur place.

Les musiciens fertois seront présents pour cette joyeuse fête de la musique. Buvette et restauration sur place. .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 62 45

English :

Fertois musicians will be on hand for this joyous music festival. Refreshments and catering on site.

German :

Die Musiker aus Ferret werden bei diesem fröhlichen Musikfest anwesend sein. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

I musicisti di Fertois saranno a disposizione per questo gioioso festival musicale. Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.

Espanol :

Los músicos de Fertois estarán presentes en este alegre festival musical. Habrá refrescos y comida in situ.

L’événement Fête de la musique La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-06-10 par OT DU PERCHE