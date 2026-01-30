Fête de la Musique Salle communale La Grande-Fosse

Fête de la Musique

Salle communale 14 Le centre La Grande-Fosse Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

2026-06-13

Venez célébrer la fête de la musique avec restauration, buvette et coin cosy .Tout public

Salle communale 14 Le centre La Grande-Fosse 88490 Vosges Grand Est contact@grandefossecafe.fr

English :

Come and celebrate the fête de la musique with food, refreshments and a cosy corner.

