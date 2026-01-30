Fête de la Musique Salle communale La Grande-Fosse
Fête de la Musique Salle communale La Grande-Fosse samedi 13 juin 2026.
Fête de la Musique
Salle communale 14 Le centre La Grande-Fosse Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez célébrer la fête de la musique avec restauration, buvette et coin cosy .Tout public
Salle communale 14 Le centre La Grande-Fosse 88490 Vosges Grand Est contact@grandefossecafe.fr
English :
Come and celebrate the fête de la musique with food, refreshments and a cosy corner.
L’événement Fête de la Musique La Grande-Fosse a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES