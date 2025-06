Fête de la musique La Guinguette de la Sablière Le Palais-sur-Vienne Plage de la Sablière Le Palais-sur-Vienne 21 juin 2025 07:00

Le 21 juin à partir de 18h, la Guinguette de la Sablière au Palais-sur-Vienne vous invite à fêter la musique dans une ambiance conviviale et festive avec Sébastien Mirra, Les Tontons Gênants, Dam’s et son groupe, et Evidence. Profitez des concerts en plein air tout en dégustant les spécialités du Truck à John. (burger, tenders, assiette créole…) et stand Evento avec pop corn et barbe à papa. Les enfants ne sont pas oubliés avec des animations maquillage spécialement pour eux. Une soirée pour toute la famille sous le signe de la musique et de la bonne humeur. .

Plage de la Sablière Avenue François Mitterrand

Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 40 16 32 letruckajohn@gmail.com

