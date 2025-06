Fête de la musique – St-Germain-des-Vaux La Hague 21 juin 2025 19:00

Manche

Fête de la musique St-Germain-des-Vaux 11 Rue de Haut La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Cette année RDV au Racine pour la fête de la musique avec Grantekar.

Cette année RDV au Racine pour la fête de la musique avec Grantekar. .

St-Germain-des-Vaux 11 Rue de Haut

La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 03 91 63

English : Fête de la musique

This year’s fête de la musique at Le Racine with Grantekar.

German :

Dieses Jahr RDV au Racine für die Fête de la Musique mit Grantekar.

Italiano :

Quest’anno saremo al Racine per la Fête de la Musique con Grantekar.

Espanol :

Este año estaremos en la Racine para la Fête de la Musique con Grantekar.

L’événement Fête de la musique La Hague a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Cotentin La Hague