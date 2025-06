Fête de la musique La la land et concert Granville 21 juin 2025 16:00

Manche

Fête de la musique La la land et concert 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 16:00:00

fin : 2025-06-21 20:00:00

Date(s) :

2025-06-21

À l’occasion de la fête de la musique, venez découvrir ou redécouvrir le film culte de Damien Chazelle, « La La Land ».

La séance sera suivie d’un concert des Irish Spirit 50 (musique traditionnelle irlandaise).

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions.

De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.

Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…

Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Tarif unique 7€ (dont 1€50 pour le groupe de musique).

7 Boulevard d’Hauteserve

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

English : Fête de la musique La la land et concert

For the Fête de la Musique, come and discover or rediscover Damien Chazelle’s cult film « La La Land ».

The screening will be followed by a concert by the Irish Spirit 50 (traditional Irish music).

In the heart of Los Angeles, an aspiring actress named Mia serves coffee between auditions.

Meanwhile, jazz aficionado Sebastian plays the piano in seedy clubs to support himself.

Both are a long way from the dream life they aspire to?

But will their love at first sight withstand the temptations, disappointments and hectic pace of Hollywood?

Single ticket price: 7? (including 1?50 for the live band).

German :

Anlässlich des Musikfests können Sie Damien Chazelles Kultfilm « La La Land » entdecken oder wiederentdecken.

Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Konzert der Irish Spirit 50 (traditionelle irische Musik) statt.

Im Herzen von Los Angeles serviert eine aufstrebende Schauspielerin namens Mia zwischen zwei Vorsprechen Kaffee.

Sebastian, ein leidenschaftlicher Jazzmusiker, spielt in schäbigen Clubs Klavier, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Beide sind weit entfernt von dem Leben, das sie sich erträumt haben

Doch wird ihre Liebe auf den ersten Blick den Versuchungen, Enttäuschungen und dem hektischen Leben in Hollywood standhalten?

Einheitspreis: 7? (davon 1?50 für die Musikgruppe).

Italiano :

Per celebrare la Fête de la Musique, venite a scoprire o riscoprire il film cult di Damien Chazelle « La La Land ».

La proiezione sarà seguita da un concerto degli Irish Spirit 50 (musica tradizionale irlandese).

Nel cuore di Los Angeles, un’aspirante attrice di nome Mia serve caffè tra un’audizione e l’altra.

Nel frattempo, Sebastian, un appassionato di jazz, suona il piano in squallidi locali per mantenersi.

Entrambi sono molto lontani dalla vita da sogno a cui aspirano?

Il destino farà incontrare questi dolci sognatori, ma il loro amore a prima vista resisterà alle tentazioni, alle delusioni e alla vita frenetica di Hollywood?

Prezzo del biglietto singolo: 7 euro (di cui 1,50 euro per la band dal vivo).

Espanol :

Para celebrar la Fiesta de la Música, venga a descubrir o redescubrir la película de culto de Damien Chazelle « La La Land ».

La proyección irá seguida de un concierto de Irish Spirit 50 (música tradicional irlandesa).

En el corazón de Los Ángeles, una aspirante a actriz llamada Mia sirve café entre audiciones.

Mientras, Sebastian, aficionado al jazz, toca el piano en clubes de mala muerte para mantenerse.

Ambos están muy lejos de la vida de ensueño a la que aspiran..

El destino unirá a estos dulces soñadores, pero ¿soportará su amor a primera vista las tentaciones, las decepciones y la agitada vida de Hollywood?

Precio de la entrada única: 7 euros (incluido 1,50 euros para la banda en directo).

