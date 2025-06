Fête de la musique La rivière Saint sauveur La Rivière-Saint-Sauveur 22 juin 2025 12:00

Calvados

Fête de la musique La rivière Saint sauveur Sous le viaduc La Rivière-Saint-Sauveur Calvados

Début : 2025-06-22 12:00:00

fin : 2025-06-22 17:00:00

2025-06-22

L’UCIA Association des commerçants de la Rivière-Saint-Sauveur organise la fête de la musique le dimanche 22 juin de 12h à 17h sous le viaduc.

Au programme

Percussions (école champlain et monet)

Danse (EVS ka riviere Saint Sauveur)

Chansons françaises (Emmanuel Rebut)

Restauration et buvette sur place.

Sous le viaduc

La Rivière-Saint-Sauveur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 98 70 06

English : Fête de la musique La rivière Saint sauveur

Fête de la musique, under the viaduct at La Rivière Saint Sauveur.

Catering and refreshments on site.

Organized by the merchants’ union (UCIA)

German : Fête de la musique La rivière Saint sauveur

Die UCIA Association des commerçants de la Rivière-Saint-Sauveur organisiert am Sonntag, den 22. Juni von 12 bis 17 Uhr unter dem Viadukt das Musikfest.

Auf dem Programm stehen:

Percussion (Schule Champlain und Monet)

Tanz (EVS ka riviere Saint Sauveur)

Französische Chansons (Emmanuel Rebut)

Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

L’UCIA (Associazione dei commercianti della Rivière-Saint-Sauveur) organizza un festival musicale domenica 22 giugno dalle 12.00 alle 17.00 sotto il viadotto.

In programma:

Percussioni (scuole Champlain e Monet)

Danza (EVS ka riviere Saint Sauveur)

Canzoni francesi (Emmanuel Rebut)

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

La UCIA (Association des commerçants de la Rivière-Saint-Sauveur) organiza un festival de música el domingo 22 de junio, de 12.00 a 17.00 horas, bajo el viaducto.

En el programa:

Percusión (escuelas Champlain y Monet)

Danza (EVS ka riviere Saint Sauveur)

Canción francesa (Emmanuel Rebut)

Catering y refrescos in situ.

L’événement Fête de la musique La rivière Saint sauveur La Rivière-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Honfleur-Beuzeville