Fête de la musique – Château de Roc’h Morvan La Roche-Maurice 21 juin 2025 18:00

Finistère

Fête de la musique Château de Roc’h Morvan 6 Place du Château La Roche-Maurice Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Venez fêter la musique au pied du château de Roc’h Morvan avec Suzanne qui, munie de sa guitare, vous interprètera son répertoire quelques reprises classiques et des compositions, teintées de poésie et d’humour, extraits de ses albums « Berceuse pour les fous » et « J’ai mal à mon âme ». .

Château de Roc’h Morvan 6 Place du Château

La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 43 57

