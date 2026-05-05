La Vancelle

Fête de la Musique

Place Andlauer La Vancelle Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique organisée par la MJC et l’APE

La MJC propose sa fête de la musique. Le groupe HNR Concerts animera la soirée. La ferme des Hutten sera présente avec ses délicieux burgers et glaces. Les bénévoles de l’Association des parents d’élèves proposeront des bretzels et pâtisseries et tiendront la buvette. 0 .

Place Andlauer La Vancelle 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 72 11 24 animation@mjc-lavancelle.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music festival organized by MJC and APE

L’événement Fête de la Musique La Vancelle a été mis à jour le 2026-05-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme