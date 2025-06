Fête de la Musique – Rue Hôtel de Ville Labouheyre 21 juin 2025 19:00

Landes

Fête de la Musique Rue Hôtel de Ville Place de la Mairie Labouheyre Landes

Gratuit

2025-06-21 19:00:00

2025-06-21 00:00:00

2025-06-21

Place de la Mairie, samedi 21 juin.

*19h animations musicales (Banda Leus Euscalitches, Lous Cantayres de la Boeira…) + restauration & buvette (Comité des Fêtes)

*20h30 Concert TROPICAL JAZZ CLUB

*22h Concert LES AUTRES

La Ville de Labouheyre organise une soirée festive et musicale sur la Place de la Mairie, pour célébrer la Fête de la Musique le samedi 21 juin.

*20h30 Concert TROPICAL JAZZ CLUB

Ce groupe festif reprend des standards de jazz et des musiques traditionnelles antillaises et caribéennes, a un objectif plonger le public dans une ambiance unique, où se mêlent danse, chaleur, cocktails…

* 22h Concert LES AUTRES

Ce groupe offre de la chanson française festive à texte, mêlant jazz manouche, reggae, funk et passant de textes engagés à des mélodies plus chaudes, c’est un voyage d’émotions qu’ils proposent. Un univers ultra coloré, un véritable spectacle et une invitation à regarder les choses… autrement. .

Rue Hôtel de Ville Place de la Mairie

Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 culturemairie@labouheyre.fr

English : Fête de la Musique

Place de la Mairie, Saturday June 21.

*7pm: musical entertainment (Banda Leus Euscalitches, Lous Cantayres de la Boeira…) + food & refreshments (Comité des Fêtes)

*8:30pm Concert TROPICAL JAZZ CLUB

*22h Concert LES AUTRES

German : Fête de la Musique

Rathausplatz, Samstag, 21. Juni.

*19 Uhr: Musikalische Unterhaltung (Banda Leus Euscalitches, Lous Cantayres de la Boeira…) + Essen & Trinken (Comité des Fêtes)

*20:30 Uhr Konzert TROPICAL JAZZ CLUB

*22h Konzert LES AUTRES

Italiano :

Place de la Mairie, sabato 21 giugno.

*ore 19.00: intrattenimento musicale (Banda Leus Euscalitches, Lous Cantayres de la Boeira…) + cibo e rinfreschi (Comité des Fêtes)

*ore 20.30 Concerto del TROPICAL JAZZ CLUB

*ore 22.00 Concerto di LES AUTRES

Espanol : Fête de la Musique

Plaza de la Mairie, sábado 21 de junio.

*19:00 h: animación musical (Banda Leus Euscalitches, Lous Cantayres de la Boeira…) + comida y refrescos (Comité des Fêtes)

*20.30 h: concierto de TROPICAL JAZZ CLUB

*22.00 h Concierto de LES AUTRES

