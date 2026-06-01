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Fête de la Musique Auberge Lo Tira Cap Lahourcade

Fête de la Musique Auberge Lo Tira Cap Lahourcade

Fête de la Musique Auberge Lo Tira Cap Lahourcade dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Auberge Lo Tira Cap

Adresse : 44 route de Mourenx

Ville : 64150 Lahourcade

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Lahourcade

Fête de la Musique

Auberge Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Menu Moules frites accompagné du groupes Les allumettes .
Sur réservation.   .

Auberge Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 30 15  lotiracapdepetitou@gmail.com

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Lahourcade a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn