Fête de la Musique Auberge Lo Tira Cap Lahourcade dimanche 21 juin 2026.

Lahourcade

Fête de la Musique

Auberge Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Menu Moules frites accompagné du groupes Les allumettes .

Sur réservation. .

Auberge Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 30 15 lotiracapdepetitou@gmail.com

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Lahourcade a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn