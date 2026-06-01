Fête de la Musique Auberge Lo Tira Cap Lahourcade
Fête de la Musique Auberge Lo Tira Cap Lahourcade dimanche 21 juin 2026.
Lahourcade
Fête de la Musique
Auberge Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Menu Moules frites accompagné du groupes Les allumettes .
Sur réservation. .
Auberge Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 30 15 lotiracapdepetitou@gmail.com
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Lahourcade a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn